Запуск нового браузера Edge не обошёлся без проблем

Лишь вчера была публикация относительно выхода нового браузера от Microsoft, как сегодня состоялась его премьера. И скажем сразу, премьера не удалась. Речь идет о браузере новый браузер Microsoft Edge на движке Chromium. Как было объявлено, уже с первого дня запуска, браузер поддерживал около 90 языков. Вот это и была ошибка разработчиков.

Те пользователи, кто успел установить браузер, были в недоумении, когда перед ними предстал веб-обозреватель с непонятным для них языком. Особенно были удивлены выбором языков жители США. После установки Microsoft Edge им был предоставлен японский, итальянский, немецкий или французский, но только не английский.

Представители Microsoft уже хотели объяснить, что это такая новая образовательная программа для пользователей с обучением иностранных языков, но выпустили специальный документ. Этот мануал доступен в разделе поддержки на сайте компании и объясняет, как переключить Microsoft Edge на родной язык. Но вот беда, документация же идет все также, на непонятном для пользователя языке.