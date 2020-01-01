Запуск нового браузера Edge не обошёлся без проблем
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Новости

Запуск нового браузера Edge не обошёлся без проблем

Лишь вчера была публикация относительно выхода нового браузера от Microsoft, как сегодня состоялась его премьера. И скажем сразу, премьера не удалась. Речь идет о браузере новый браузер Microsoft Edge на движке Chromium. Как было объявлено, уже с первого дня запуска, браузер поддерживал около 90 языков. Вот это и была ошибка разработчиков.

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Те пользователи, кто успел установить браузер, были в недоумении, когда перед ними предстал веб-обозреватель с непонятным для них языком. Особенно были удивлены выбором языков жители США. После установки Microsoft Edge им был предоставлен японский, итальянский, немецкий или французский, но только не английский.

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Представители Microsoft уже хотели объяснить, что это такая новая образовательная программа для пользователей с обучением иностранных языков, но выпустили специальный документ. Этот мануал доступен в разделе поддержки на сайте компании и объясняет, как переключить Microsoft Edge на родной язык. Но вот беда, документация же идет все также, на непонятном для пользователя языке.

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