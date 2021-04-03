Запечатанный картридж «Марио» продали за 50 млн рублей

Запечатанный картридж с легендарной игрой Super Mario Bros. для приставки Nintendo Entartainment System (NES) продали на аукционе за $660 тысяч (около 50 млн рублей). Возраст картриджа — более 35 лет.

Очень часто коллекционеры готовы отдавать огромные суммы за редкие картриджи. В случаем с этим, он отлично сохранился и находится в заводской упаковке с плёнкой.

Продавец остался анонимным, но рассказал, что купил картридж Super Mario Bros. ещё 35 лет назад в подарок на Рождество и оставил его в ящике и забыл. За прошедшее время, стоимость игры повысилась в несколько раз.

Игра Super Mario Bros. дебютировала в 1985 году. Игра обрела мировую известность и стала самой продаваемой в истории, что сказалось на бешеной популярности главного героя «Марио».