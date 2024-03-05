Закрытый эмулятор Yuzu продолжит существовать

Некая группа энтузиастов объявила о создании двух эмуляторов Nintendo Switch для ПК. Они названы Nuzu и Suyu, и их основой послужил исходный код Yuzu. Последний был закрыт 4 марта самой Nintendo в ходе судебных процессов.

Также разработчики Nuzu создали репозитории на GitHub, зарегистрировали профили на Reddit и серверы в Discord.

Сами создатели Suyu подчеркнули на странице эмулятора в GitHub, что не поддерживают пиратство и для запуска приложений потребуются оригинальные игры. Более того, они не планируют зарабатывать на эмуляторе из-за опасений попасть под судебные разбирательства с Nintendo.

4 марта проект Yuzu прекратил свою деятельность. На сайте появилось прощальное письмо, а сам домен будет передан Nintendo.