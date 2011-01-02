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Новости

За предзаказ PlayStation 5 в Китае просят до 2000 долларов

Sony PlayStation 5 должна появиться во всём мире 19 ноября (кое-где она появилась вчера). Однако перекупщики уже собирают предварительные заказы на следующее поколение игровой консоли, причём по цене втрое выше обычного.

Консоль уже появилась в Японии и США, но в Китае и России её пока нет. Официальный прай на неё составляет 500 долларов, но в некоторых магазинах ставят цены до 12888 юаней (примерно 1950 долларов).

Отметим, что ситуация с Xbox Series X аналогична. Консоль только вчера поступила в продажу, но на вторичном рынке её уже перепродают с трёхкратной наценкой — до 1700 долларов при рекомендованной цене в те же 500 долларов/евро.

На первых порах ожидаемо, что новых консолей не хватит всем. Из-за пандемии возникли перебои с поставками, так что многие компании пострадали от этого.

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Источник:
GizmoChina
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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