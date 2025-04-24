YouTube впервые за 10 лет изменил дизайн видеоплеера. Пользователи недовольны

YouTube начал постепенно внедрять обновлённый дизайн видеоплеера — впервые за последние десять лет. Новый интерфейс выполнен в стиле Material Design 3: кнопки управления стали полупрозрачными и визуально «парящими», как в Google Диске и остальных сервисах компании.

Главное изменение коснулось кнопки громкости: теперь она расположена справа и вызывает вертикальный ползунок. Вместе с этим пропала возможность регулировать громкость клавишами вверх и вниз, что вызвало недовольство среди части пользователей, привыкших к прежней схеме.

Обновление будет внедряться поэтапно и станет доступно всем в ближайшие недели.