Новости

YouTube ввёл запрет по всему миру на использование блокировщиков рекламы

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 22:03

YouTube начал активные действия по борьбе с блокировщиками рекламы по всему миру. Согласно информации от PR-менеджера YouTube Кристофера Лоутона, этот шаг больше не является экспериментом.

Сервис YouTube вводит жесткие меры против пользователей, использующих блокировщики рекламы. Теперь, при попытке просмотра видео с активированным блокировщиком, пользователи сталкиваются с предупреждением от сервиса. В нем просят отключить блокировщик или ознакомиться с возможностью платной подписки YouTube Premium.

Напомним, что с начала мая 2023 года YouTube проводил тестирование запрета блокировщиков рекламы. PR-менеджера YouTube подчеркнул, что использование блокировщиков рекламы противоречит правилам платформы. Реклама, по его словам, является средством поддержки авторов контента и позволяет миллиардам пользователей по всему миру наслаждаться любимыми видеороликами.

💙 Не забудь подписаться: Телеграм и ВКонтакте

Теги: 
Источник:
The GEEK, The Verge
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной