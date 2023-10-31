YouTube ввёл запрет по всему миру на использование блокировщиков рекламы

YouTube начал активные действия по борьбе с блокировщиками рекламы по всему миру. Согласно информации от PR-менеджера YouTube Кристофера Лоутона, этот шаг больше не является экспериментом.

Сервис YouTube вводит жесткие меры против пользователей, использующих блокировщики рекламы. Теперь, при попытке просмотра видео с активированным блокировщиком, пользователи сталкиваются с предупреждением от сервиса. В нем просят отключить блокировщик или ознакомиться с возможностью платной подписки YouTube Premium.

Напомним, что с начала мая 2023 года YouTube проводил тестирование запрета блокировщиков рекламы. PR-менеджера YouTube подчеркнул, что использование блокировщиков рекламы противоречит правилам платформы. Реклама, по его словам, является средством поддержки авторов контента и позволяет миллиардам пользователей по всему миру наслаждаться любимыми видеороликами.