Японский производитель выпустил магнитную зарядку для iPhone 12

Новые iPhone 12 должны представить только сегодня, а японский производитель мобильных аксессуаров MPOW уже выпустил устройство для грядущего смартфона. Оно представляет собой магнитное беспроводное зарядное устройство, даже в описании товара сказано, что аксессуар разработан исключительно для iPhone.

Компания описывать продукт, который имеет кольцевой магнитный механизм и соответствует параметра нового iPhone. Устройство крепится с помощью магнитов на заднюю часть корпуса и фиксируется на нём. Такой способ зарядки обеспечивает лучшую производительность зарядки, чем через традиционный провод, который может со временем изнашиваться.

Интересно, что выход подобного аксессуара произошел всего за несколько часов до официального мероприятия Apple. Ожидается, что на нём компания покажет четыре новых iPhone 12, компактную колонку HomePod и полноразмерные AirPods.