Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Японский производитель выпустил магнитную зарядку для iPhone 12

Новые iPhone 12 должны представить только сегодня, а японский производитель мобильных аксессуаров MPOW уже выпустил устройство для грядущего смартфона. Оно представляет собой магнитное беспроводное зарядное устройство, даже в описании товара сказано, что аксессуар разработан исключительно для iPhone.

  • Magnit Ajfon 12

Компания описывать продукт, который имеет кольцевой магнитный механизм и соответствует параметра нового iPhone. Устройство крепится с помощью магнитов на заднюю часть корпуса и фиксируется на нём. Такой способ зарядки обеспечивает лучшую производительность зарядки, чем через традиционный провод, который может со временем изнашиваться.

Интересно, что выход подобного аксессуара произошел всего за несколько часов до официального мероприятия Apple. Ожидается, что на нём компания покажет четыре новых iPhone 12, компактную колонку HomePod и полноразмерные AirPods.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Источник:
Macotakara
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

Комментарии

Inline Feedbacks
View all comments

По теме

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить