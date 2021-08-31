Японцы придумали комнату, где устройства заряжаются без проводов

Технологии беспроводной зарядки активно развиваются. Команда исследователей из Токийского и Мичиганского университетов разработала технологию, которая позволит превратить комнату или даже здание в зону беспроводной зарядки устройств.

Как отмечается, система основана на передаче энергии с помощью магнитного поля. КПД при этом превышает 37%, что позволяет передавать до 50 Вт мощности по всей комнате. Её габариты составляют 3х3х2 метра.

Система уже прошла первые тесты, которые показали, что уровень воздействия электромагнитных полей не превышает рекомендаций Федеральной комиссии по связи США (FCC). Иначе говоря, она безопасна для электроники и живых существ.

Разработчики считают, что систему можно масштабировать по мощности и размерам до палаты, цеха и так далее.