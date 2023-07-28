Япония вводит запрет на экспорт определенных автомобилей в Россию

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, объявил о решении запретить экспорт гибридных автомобилей и автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литров в Россию.

Согласно заявлению министра, данное решение может повлечь за собой увеличение цен на автомобили, экспортируемые в Россию из Японии. Разница в цене может увеличиться в три раза по сравнению с текущими ценами.

Таким образом, запрет на экспорт гибридных автомобилей и автомобилей с двигателями объемом свыше 1,9 литров в Россию будет вступать в силу с 8 августа 2023 года и это может повлечь за собой значительное изменение в ценах на российском рынке.