Разработчики браузеров ликуют: Apple обязали открыть iOS для сторонних движков

С декабря 2025 года Apple должна будет разрешить разработчикам использовать собственные браузерные движки в приложениях для iPhone. Такое требование содержится в новом законе Японии, регулирующем цифровые платформы.

Сейчас на iOS все браузеры, включая Chrome и Firefox — работают исключительно на базе WebKit, фирменного движка Apple. Новый закон запрещает навязывать WebKit и препятствовать внедрению альтернатив, включая технические и финансовые ограничения, а также попытки отговорить пользователей от использования сторонних решений.

Похожее требование есть в европейском законодательстве (DMA), однако Apple обходит его, требуя от разработчиков создавать полностью отдельные версии браузеров. Из-за этого даже Google и Mozilla до сих пор не перевели свои iOS-браузеры на родные движки Blink и Gecko.

Японский закон прямо запрещает такие обходные меры: Apple не сможет создавать отдельные условия, затрудняющие разработку или распространение браузеров на других движках.