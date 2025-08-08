Новости

Разработчики браузеров ликуют: Apple обязали открыть iOS для сторонних движков

Пока Европа спорит, Япония действует: регуляторы страны обязали Apple снять ограничения на браузеры в iOS. WebKit больше не обязателен.
Валентин Снежин сегодня в 13:55

С декабря 2025 года Apple должна будет разрешить разработчикам использовать собственные браузерные движки в приложениях для iPhone. Такое требование содержится в новом законе Японии, регулирующем цифровые платформы.

Сейчас на iOS все браузеры, включая Chrome и Firefox — работают исключительно на базе WebKit, фирменного движка Apple. Новый закон запрещает навязывать WebKit и препятствовать внедрению альтернатив, включая технические и финансовые ограничения, а также попытки отговорить пользователей от использования сторонних решений.

Похожее требование есть в европейском законодательстве (DMA), однако Apple обходит его, требуя от разработчиков создавать полностью отдельные версии браузеров. Из-за этого даже Google и Mozilla до сих пор не перевели свои iOS-браузеры на родные движки Blink и Gecko.

Японский закон прямо запрещает такие обходные меры: Apple не сможет создавать отдельные условия, затрудняющие разработку или распространение браузеров на других движках.

Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
