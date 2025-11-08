В Японии ограничили продажу SSD и оперативной памяти

На фоне роста стоимости чипов памяти в Японии магазины начали вводить лимиты на покупку SSD и модулей DRAM. Несколько торговых сетей сообщили, что временно ограничивают количество товаров, доступных одному покупателю.

В одних магазинах разрешено купить не более восьми устройств за один раз, в других — только два SSD или модуля SO-DIMM. Исключение делают лишь для покупателей, приобретающих новый компьютер.

Причина не только в подорожании компонентов, но и в сокращении поставок. По данным местных ритейлеров, они не получили ожидаемых объёмов продукции, а текущие запасы близки к исчерпанию.

Ранее сообщалось, что производители SSD временно приостановили отгрузки, чтобы пересмотреть цены на фоне роста стоимости флеш-памяти. Аналитики прогнозируют, что ситуация ухудшится в начале следующего года, и дефицит может сохраниться на фоне высокого спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта.