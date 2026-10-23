Soulog Sense вышел с ИИ-памятью и хранилищем на 1000 часов
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Вышел карманный ИИ-помощник Soulog Sense с памятью на 1000 часов разговоров

ИИ-помощник объединяет записи встреч, заметки и документы в единую базу знаний.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:52
Вышел карманный ИИ-помощник Soulog Sense с памятью на 1000 часов разговоров

Компания Soulog выпустила Sense, компактный диктофон с искусственным интеллектом, который не просто записывает разговоры, но и помогает находить в них важную информацию. Новинка уже появилась в продаже.

Главная особенность устройства заключается в способности связывать записи разных встреч. Например, если на одной встрече обсуждались сроки проекта, а на другой их изменили, пользователь сможет спросить у ИИ, на какой дате в итоге остановились. Система изучит сохранённые разговоры, найдёт ответ и укажет, когда именно прозвучала нужная информация.

Вышел Soulog Sense с ИИ-памятью и хранилищем на 1000 часов записей

На основе записей Soulog Sense также умеет создавать документы, отчёты, презентации и краткие пересказы встреч. Готовые материалы можно отправлять в Google Docs, Notion и другие сервисы. Часть возможностей требует платной подписки.

Вышел Soulog Sense с ИИ-памятью и хранилищем на 1000 часов записей

Запись включается физическим переключателем, а отдельная кнопка позволяет отмечать важные моменты разговора. Есть и необычная функция: устройство способно сохранить предыдущие 30 минут аудио, даже если пользователь не запустил обычную запись. Правда, для этого необходимо заранее включить специальный режим.

Вышел Soulog Sense с ИИ-памятью и хранилищем на 1000 часов записей

Soulog Sense весит 46 граммов и вмещает до 1000 часов записей. Два микрофона позволяют захватывать звук на расстоянии до пяти метров. Производитель заявляет автономность до 50 часов непрерывной записи.

Вышел Soulog Sense с ИИ-памятью и хранилищем на 1000 часов записей

Отдельное внимание уделено конфиденциальности. По заявлению Soulog, записи шифруются, а передача данных в облако по умолчанию отключена. Компания также утверждает, что не использует разговоры пользователей для обучения нейросетей.

Стоимость Soulog Sense составляет $140.

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