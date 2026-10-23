Вышел карманный ИИ-помощник Soulog Sense с памятью на 1000 часов разговоров

Компания Soulog выпустила Sense, компактный диктофон с искусственным интеллектом, который не просто записывает разговоры, но и помогает находить в них важную информацию. Новинка уже появилась в продаже.

Главная особенность устройства заключается в способности связывать записи разных встреч. Например, если на одной встрече обсуждались сроки проекта, а на другой их изменили, пользователь сможет спросить у ИИ, на какой дате в итоге остановились. Система изучит сохранённые разговоры, найдёт ответ и укажет, когда именно прозвучала нужная информация.

На основе записей Soulog Sense также умеет создавать документы, отчёты, презентации и краткие пересказы встреч. Готовые материалы можно отправлять в Google Docs, Notion и другие сервисы. Часть возможностей требует платной подписки.

Запись включается физическим переключателем, а отдельная кнопка позволяет отмечать важные моменты разговора. Есть и необычная функция: устройство способно сохранить предыдущие 30 минут аудио, даже если пользователь не запустил обычную запись. Правда, для этого необходимо заранее включить специальный режим.

Soulog Sense весит 46 граммов и вмещает до 1000 часов записей. Два микрофона позволяют захватывать звук на расстоянии до пяти метров. Производитель заявляет автономность до 50 часов непрерывной записи.

Отдельное внимание уделено конфиденциальности. По заявлению Soulog, записи шифруются, а передача данных в облако по умолчанию отключена. Компания также утверждает, что не использует разговоры пользователей для обучения нейросетей.

Стоимость Soulog Sense составляет $140.