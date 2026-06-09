Яндекс начал продажи Дропс — первых ИИ-наушников с Алисой AI
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Яндекс начал продажи Дропс — первых ИИ-наушников с Алисой AI

Устройство позволяет задавать вопросы нейросети без использования экрана смартфона.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:00
Яндекс начал продажи Дропс — первых ИИ-наушников с Алисой AI

Яндекс начал продажи наушников Дропс — первого носимого устройства компании, созданного вокруг возможностей искусственного интеллекта. Новинка позволяет общаться с Алисой AI без необходимости доставать смартфон и использовать экран.  

Одной из ключевых функций стала «Моя память». С её помощью пользователь может надиктовывать идеи, планы, списки покупок, рабочие задачи или другие заметки, а Алиса автоматически превратит их в структурированные записи и напоминания. В дальнейшем такую информацию можно будет найти через чат с Алисой, Станции, ТВ Станции или сами наушники.  

Для ответов используется та же языковая модель, что и в чате с Алисой AI, однако её адаптировали для голосового общения. Диалоги, начатые через наушники, сохраняются и могут быть продолжены на других устройствах.  

Помимо ИИ-функций, Дропс работают как обычные беспроводные наушники. Они получили 11-мм драйверы, активное шумоподавление, режим прозрачности, поддержку голосового управления музыкой, звонками и устройствами умного дома. Также заявлена защита от пыли и влаги по стандарту IP54.  

Стоимость Яндекс Дропс составляет 8990 рублей. С 9 по 15 июня продажи будут проходить через чат с Алисой AI, после чего устройство появится в розничных сетях и магазинах электроники.  

Мы уже успели протестировать Яндекс Дропс до старта продаж. Если интересно, насколько удобно постоянно общаться с Алисой через наушники, как работает шумоподавление и есть ли смысл в ИИ-функциях на практике, подробности собрали в отдельном обзоре на The GEEK.

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