Nothing представила наушники Ear (3a) с записью звонков и автономностью до 42 часов
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Nothing представила наушники Ear (3a) с записью звонков и автономностью до 42 часов

Вместе со смартфоном Phone (4b) компания Nothing представила беспроводные наушники Ear (3a).
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 22:26
Nothing представила наушники Ear (3a) с записью звонков и автономностью до 42 часов

Nothing анонсировала беспроводные наушники Ear (3a). Главными нововведениями стали встроенная запись звонков и встреч, а также функция Audio Snapshot, позволяющая сохранять короткие фрагменты прослушиваемого аудио.

Для хранения записей в наушниках предусмотрено 32 МБ встроенной памяти. Запись запускается сжатием ножки, после чего файл автоматически сохраняется в приложении Nothing X, где его можно прослушать, отредактировать, расшифровать или отправить. Запись разговоров сопровождается звуковым уведомлением для всех участников.

Nothing Ear (3a) оснащены 12-мм динамическими драйверами, поддерживают Hi-Res Audio Wireless, кодек LDAC и получили восьмиполосный эквалайзер. Активное шумоподавление теперь снижает шум до 45 дБ. По словам компании, его эффективность выросла примерно на 17% по сравнению с предыдущим поколением.

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Также заявлены Bluetooth 6.0, одновременное подключение к двум устройствам, защита IP54 и новый комплект амбушюр уменьшенного размера.

Без подзарядки наушники работают до 10 часов, а вместе с зарядным кейсом автономность достигает 42 часов при отключённом шумоподавлении или 25 часов с включённым ANC. Пяти минут зарядки хватит примерно на час прослушивания.

Nothing Ear (3a) поступили в продажу по цене 99 долларов. На выбор доступны чёрный, белый, жёлтый и новый розовый цвета.

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