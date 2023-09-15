Samsung Galaxy S23 FE показали во всех цветах на слитом рендере

В сеть утек рендер смартфона Samsung Galaxy S23 FE, на котором представлены все цветовые варианты устройства, а также его дизайн.

Новый бюджетный смартфон будет доступен как минимум в четырех цветах: жемчужно-белом, черном графитовом, фиолетовом и оливковом.

При этом внешне Galaxy S23 FE очень похож на оригинальный Galaxy S23, но с меньшим количеством цветовых вариантов.

Предполагается, что данное устройство будет представлено до конца сентября. По слухам, в большинстве регионов смартфон будет функционировать на чипе Exynos 2200, но в США получит Snapdragon 8 Gen 1.

Цена Galaxy S23 FE будет ниже, чем у флагманов Galaxy S23 и S23+, однако точная стоимость пока неизвестна. Ранее надежный источник раскрыл некоторые характеристики предстоящего Galaxy S23 FE.