Прощай, «чёлка»: флагманский MacBook Pro получит Dynamic Island и ультратонкий корпус

Apple готовит крупное обновление линейки Mac на вторую половину 2026 года. Компания работает над новым флагманским MacBook, базовым MacBook Pro на M6, а также обновлёнными iMac, Mac mini и Mac Studio. Официально эти устройства пока не представлены.

MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном

Главной новинкой должен стать полностью переработанный MacBook Pro, который также может выйти под названием MacBook Ultra. Это будет первый ноутбук Apple с сенсорным экраном.

Модель получит OLED-панель вместо mini-LED и лишится привычной «чёлки». Её место займёт вырез в стиле Dynamic Island. Корпус, по слухам, станет тоньше, чем у нынешнего MacBook Pro.

При этом внутри могут остаться уже знакомые процессоры M5 Pro и M5 Max. Apple якобы тестирует ноутбук с macOS 27.1, релиз которой ожидается ближе к концу октября.

Базовый MacBook Pro на M6

Одновременно Apple готовит более доступный 14-дюймовый MacBook Pro с процессором M6. Существенных изменений в дизайне у него не ожидается.

Новый чип должен получить увеличенную пропускную способность памяти, а также более производительные процессорные и графические ядра. По предварительным данным, этот MacBook Pro может выйти до конца 2026 года.

Новый iMac

Apple также работает над обновлением 24-дюймового iMac. Последний раз компания серьёзно обновляла моноблок в 2024 году, когда перевела его с M3 на M4.

Следующая версия может получить процессор M6 и новые цвета корпуса. Других заметных изменений пока не ожидается.

Mac mini и Mac Studio

Новые Mac mini тестируются с базовым M6 и M5 Pro. Mac Studio, в свою очередь, может перейти на M5 Max и M5 Ultra.

Сроки выхода обеих моделей пока не определены. По данным Bloomberg, решение зависит от доступности чипов памяти и накопителей, дефицит которых уже влияет на поставки компьютеров. Нынешний Mac mini доступен с M4 и M4 Pro, а Mac Studio — с M4 Max и M3 Ultra.

Apple пока не подтвердила ни одно из этих устройств. Часть моделей может выйти осенью, а релиз Mac mini и Mac Studio при нехватке компонентов способны перенести на более поздний срок.