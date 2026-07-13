В России стартовал предзаказ на электрокроссовер UMO 5 с Алисой
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В России стартовал предзаказ на электрокроссовер UMO 5 с Алисой

Новинка будет доступна в двух комплектациях по цене от 2,59 млн рублей с учётом субсидии.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 22:49
В России стартовал предзаказ на электрокроссовер UMO 5 с Алисой

Компания UMO объявила о старте предзаказов на электрический кроссовер UMO 5. Автомобиль предложат в двух комплектациях: «Про» стоимостью от 2 590 000 рублей и «Макс» по цене от 2 790 000 рублей. Стоимость указана с учётом государственной субсидии при покупке электромобиля.

Обе версии получили мультимедийную систему с 14,6-дюймовым экраном, сервисы Яндекса и встроенного голосового ассистента Алису. С её помощью можно управлять навигацией, музыкой, климат-контролем, стеклоподъёмниками, багажником и другими функциями автомобиля. Также поддерживается удалённое управление через мобильное приложение и функция Home-to-Car для взаимодействия с машиной через Яндекс Станцию.

Версия «Макс» дополнительно оснащается панорамной крышей, комплексом электронных ассистентов водителя уровня ADAS L2, беспроводной зарядкой для смартфона и интеллектуальной подсветкой салона.

Для российского рынка UMO 5 получил пакет зимних опций, включая подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Уже в базовой комплектации предусмотрены шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора и задние парктроники.

Первые поставки UMO 5 частным покупателям запланированы на сентябрь 2026 года. Предзаказ уже открыт на официальном сайте производителя.

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