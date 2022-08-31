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Новости

Яндекс Карты научили делиться списком любимых мест

Пользователи сервиса «Яндекс Карты» теперь могут делиться списком любимых мест. Такой способ позволит рекомендовать друзьям места и достопримечательности.

Создать списки можно из любых объектов и компаний на карте. Пользователь может дать каждому месту собственный заголовок, а также сопроводить его описанием и комментарием. Кроме того, список можно украсить иконкой, которая будет отображаться на карте над всеми местами из него.

Всего пользователь может создать десятки списков и добавить в них до тысячи различных мест. Такой список можно отправить через мессенджер, добавить в соцсеть или на сайт. Получатель списка может подписаться на него, чтобы в дальнейшем видеть все изменения. В этом случае он появится в профиле Яндекс Карт, в разделе «Закладки и мой транспорт».

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Источник:
The GEEK, Яндекс
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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