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Яндекс Карты получили 3D-модели достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга

Фото аватара
Алексей Авдеев сегодня в 14:46

Яндекс Карты теперь показывают трёхмерные модели достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга. Все объекты выполнены в цвете и детально проработаны. Можно рассмотреть особенности архитектуры, цвета и тени.

При включении ночной темы у зданий появится подсветка, как это происходит в реальном городе.

Для того чтобы увидеть объёмную модель, нужно приблизить здание в приложении Яндекс Карты. Чтобы рассмотреть его не сверху, а со стороны, нужно сделать параллельное движение двумя пальцами вверх по экрану.

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Источник:
Яндекс
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