Яндекс Карты получили 3D-модели достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга

Яндекс Карты теперь показывают трёхмерные модели достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга. Все объекты выполнены в цвете и детально проработаны. Можно рассмотреть особенности архитектуры, цвета и тени.

При включении ночной темы у зданий появится подсветка, как это происходит в реальном городе.

Для того чтобы увидеть объёмную модель, нужно приблизить здание в приложении Яндекс Карты. Чтобы рассмотреть его не сверху, а со стороны, нужно сделать параллельное движение двумя пальцами вверх по экрану.