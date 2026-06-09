Яндекс Дропс прошли проверку безопасности по стандартам OWASP
Новости

Яндекс Дропс прошли проверку безопасности по стандартам OWASP

Тестирование охватило прошивку, Bluetooth-взаимодействие, приложение и серверную часть.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:14
Яндекс Дропс прошли проверку безопасности по стандартам OWASP

Яндекс сообщил, что его первое носимое ИИ-устройство — наушники Дропс (обзор) с Алисой AI — прошло комплексную проверку безопасности по международной методологии OWASP.

По словам инженера по информационной безопасности Яндекса Никиты Лычаного, оценка охватила всё: от анализа прошивки до проверки Bluetooth-взаимодействия. Тестировали не только сами наушники, но и связанные элементы — серверную инфраструктуру и мобильное приложение.

jandeks-drops-obzor-na-pleere
Фото The GEEK

Напомним, продажи Яндекс Дропс стартовали 9 июня. Первую неделю наушники доступны только в чате с Алисой AI, с 16 июня — у ритейлеров. Цена устройства составляет 8990 рублей.

Для справки: OWASP — авторитетная международная организация, выпускающая стандарты в области безопасности приложений. Её рекомендации помогают выявлять и устранять распространённые уязвимости, снижая риск взломов и утечек данных.

Обсудить

Главное по теме

Обзоры Обзор Яндекс Дропс: маленькая Станция в ушах

Первые наушники с Алисой и большой идеей.
Новости Яндекс начал продажи Дропс — первых ИИ-наушников с Алисой AI Подборки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать

Похожие материалы

GAC Премиальный GAC S9 в России получит встроенную платформу Яндекс Авто

Продажи модели откроются 19 июня.

 UMO Представлен гибридный кроссовер Umo 8 с системами от «Яндекса»

Гибридный кроссовер на 340 л.с.

 Умный дом Яндекс представил датчик присутствия. Он понимает где находится человек

В отличие от обычного датчика движения, устройство определяет не только сам факт активности, но и нахождение человека в…

 Яндекс Яндекс привязал уровни «Своих Плюсов» к баллам Плюса

Теперь пользователи будут получать разные уровни и наборы привилегий в зависимости от количества накопленных баллов Плюса.

Скидки и подборки

Лучшие браузеры для Android и iOS в 2026: чем заменить Google Chrome Чем заменить Word в 2026: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас

Последние новости

Roblox могут разблокировать в России после гарантий по защите детей Госдума приняла закон о штрафах для сайтов без российских способов авторизации В iOS 27 нашли пять признаков, что Apple готовит складной iPhone «Билайн» открыл доступ к Netflix, ChatGPT и Brawl Stars без VPN Ударопрочный бюджетник realme C100i вышел в России Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Яндекс Дропс: маленькая Станция в ушах

    Обзоры

  2. Обзор XPPen Magic Drawing Pad: автономный планшет для художников и дешевле iPad

    Обзоры

  3. Обзор Suunto Race 2: спортивные часы с характером, а не смартфон на запястье

    Обзоры

  4. Обзор Яндекс ТВ Станции MiniLED: премиум, который наступает на пятки старшей Pro

    Обзоры

  5. Huawei MatePad Mini: первый взгляд на планшет тоньше собственного стилуса

    Обзоры

  6. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры