Яндекс Дропс прошли проверку безопасности по стандартам OWASP

Яндекс сообщил, что его первое носимое ИИ-устройство — наушники Дропс (обзор) с Алисой AI — прошло комплексную проверку безопасности по международной методологии OWASP.

По словам инженера по информационной безопасности Яндекса Никиты Лычаного, оценка охватила всё: от анализа прошивки до проверки Bluetooth-взаимодействия. Тестировали не только сами наушники, но и связанные элементы — серверную инфраструктуру и мобильное приложение.

Фото The GEEK

Напомним, продажи Яндекс Дропс стартовали 9 июня. Первую неделю наушники доступны только в чате с Алисой AI, с 16 июня — у ритейлеров. Цена устройства составляет 8990 рублей.

Для справки: OWASP — авторитетная международная организация, выпускающая стандарты в области безопасности приложений. Её рекомендации помогают выявлять и устранять распространённые уязвимости, снижая риск взломов и утечек данных.