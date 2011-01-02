Яндекс внедрил в Почту 360 алгоритмы, которые ускоряют написание письма

Пользователям Яндекс.Почты 360 теперь будет проще придумать тему письма. Специальные алгоритмы проанализируют его содержимое и предложат подходящие варианты — например, «Заказ» или «Договор». Ранее в Почте появились подсказки, ускоряющие набор текста.

По данным Яндекса, около 20% писем люди отправляют без темы. Такие письма легко не заметить, а кроме того — их потом сложно найти. Чтобы пользователи чаще заполняли поле с темой, почта стала предлагать подсказки. Для этого Яндекс собрал целую коллекцию популярных тем: каждую из них использовали как минимум несколько десятков тысяч человек. Часто такие темы связаны с работой: например, «Заявка», «Акт сверки», «Коммерческое предложение».

При выборе темы учитывается текст письма, название и тип вложений. Так, если к письму прикрепили договор в PDF, Почта может предложить тему «Скан документов». Отбор тем происходит в два этапа. Сначала сервис находит в базе популярных тем 10-20 самых подходящих и объединяет их с темами, которые человек придумывал сам — это позволяет сделать подсказки персональными. Затем специальный алгоритм на основе CatBoost ранжирует получившийся список, чтобы определить лучшие темы.

Несколько месяцев назад в Почте заработали подсказки, ускоряющие набор текста. Так, если набрать «Высылаю вам…», сервис предложит продолжение — «договор» и «документы». Выбрать нужный вариант можно в один клик. В подсказках показываются наиболее распространенные формулировки или те, которые использует сам автор, так что личные данные не попадут к другим людям.