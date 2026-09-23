В чате с Алисой AI появились Крош и Нюша из «Смешариков»

Яндекс добавил в виртуального помощника Алису AI новых ИИ-персонажей — Кроша и Нюшу из вселенной мультфильмов «Смешарики». Теперь пользователи могут общаться с героями, задавать им вопросы, обсуждать разные темы и придумывать истории.

Характер и стиль общения персонажей настроены с помощью специальных инструкций, Крош остаётся энергичным и любознательным, а Нюша — эмоциональной и мечтательной. Благодаря этому ИИ-персонажи сохраняют узнаваемые черты оригинальных героев. Они стали первыми российскими анимационными героями в формате ИИ-персонажей Алисы AI.

Пообщаться с Крошем и Нюшей можно на сайте Алисы, а также в приложениях Алиса AI, «Яндекс с Алисой AI» и в Яндекс Браузере.