В чате с Алисой AI появились Крош и Нюша из «Смешариков»
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В чате с Алисой AI появились Крош и Нюша из «Смешариков»

ИИ-персонажи сохраняют узнаваемые черты оригинальных героев, при общении с ними.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:37
В чате с Алисой AI появились Крош и Нюша из «Смешариков»

Яндекс добавил в виртуального помощника Алису AI новых ИИ-персонажей — Кроша и Нюшу из вселенной мультфильмов «Смешарики». Теперь пользователи могут общаться с героями, задавать им вопросы, обсуждать разные темы и придумывать истории.

Характер и стиль общения персонажей настроены с помощью специальных инструкций, Крош остаётся энергичным и любознательным, а Нюша — эмоциональной и мечтательной. Благодаря этому ИИ-персонажи сохраняют узнаваемые черты оригинальных героев. Они стали первыми российскими анимационными героями в формате ИИ-персонажей Алисы AI.

Пообщаться с Крошем и Нюшей можно на сайте Алисы, а также в приложениях Алиса AI, «Яндекс с Алисой AI» и в Яндекс Браузере.

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