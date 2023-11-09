Яндекс представил «Станцию Миди» — компактная колонка на 24 Вт с ИИ-помощником

Компания Яндекс представила умную колонку «Станция Миди». Новинка выполнена в дизайне второй версии «Станции», но получила меньшие габариты.

На корпусе устройства предусмотрен LED-дисплей, который показывает время или погоду, а сверху есть круговая подсветка для отображения эмоций «Алисы». По словам компании, «Станция Миди» оснащена «нейронным процессором», который своими силами обрабатывает команды к голосовому ассистенту «Алиса» без отправки данных в облако, что позволяет ускорить обработку задач.

«Станция Миди» получила детектор активности речи, который можно настроить для автоматического выполнения заданных команд, как только устройство распознает голос. Например, гаджет можно запрограммировать так, чтоб он утром включал чайник, как только услышит голос в квартире. Более того, в колонке реализован модуль Zigbee для взаимодействия с умными устройствами напрямую, что позволит отправлять им команды даже если пропадёт интернет.

Что касается звука, «Станция Миди» получила три динамика общей мощностью 24 Вт, из которых два высокочастотных и один низкочастотный. Для сравнения, во второй «Станции» аудиосистема на 30 Вт, а в «Станции Макс» — на 65 Вт. Кроме этого, в новинке реализована технология Room Correction, которая подстраивает звучание под размеры и форму помещения.

«Станция Миди» поступит в продажу 16 ноября, в этот день Яндекс раскроет стоимость устройства и покажет мини-сериал YaC 2023, который подробно расскажет о всех характеристиках колонки.