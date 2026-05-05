Россияне купили 1 млн умных колонок за три месяца

«М.Видео» подвела итоги продаж умных колонок в России за первый квартал 2026 года. По оценке ритейлера, более 96% всех реализованных устройств пришлись на модели с отечественными ассистентами Алиса, Салют и Маруся.

С января по март в стране было продано около 1 млн умных колонок на общую сумму 9,9 млрд рублей. Лидером рынка остается Яндекс — на устройства компании пришлось почти 90% всех продаж. Второе место занял Сбер, а третью строчку — VK.

Одной из заметных тенденций стало перераспределение спроса по ценовым категориям. Россияне все чаще выбирают либо более продвинутые и дорогие модели, либо, наоборот, самые доступные решения. Доля колонок стоимостью свыше 10 130 рублей за год выросла с 23,9% до 30,4%, а до 4 600 рублей — с 16,6% до 21,2%.