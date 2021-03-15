Caviar выпустит золотой килограммовый смартфон

Что сделать со 159 тыс. долларов? Не многие из нас задаются таким вопросом, но есть люди, которые не знают, как выгодно использовать эту сумму. Именно для них компания Caviar придумала неплохой метод инвестирования. Производитель намерен вывести на рынок два золотых смартфона. Ими станут модели Apple iPhone 12 Pro и Samsung Galaxy S21 Ultra.

Если речь идет о Caviar, значит подразумевается золото, то есть данные модели будут в золоте. Но не просто позолоченные, а облаченные в золотой чехол, весом 1 кг. То есть, обладатель такого гаджета может не только пользоваться прелестями 5G-сетей и производительностью своего гаджета, но и иметь стабильное вложение в золоте.

Стоит отметить, что здесь используется золото не самое чистое, но и не самое дорогое (да, дешевизна и здесь важна). Причем золото как ничто лучше будет выполнять защитные функции чехла для смартфона. Заказать эти устройства можно из любой точки мира, а доставка будет осуществляться по адресу частным курьером. Правда, таких моделей будет совсем не много: по 7 моделей.