Новости

Яндекс представил Станцию Дуо Макс — свою первую умную колонку с экраном

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 14:22

Сегодня на специальном мероприятии YaC 2023 Яндекс продемонстрировал Станцию Дуо Макс. Это первое устройство Яндекса в категории колонок с экраном. Отдавать команды Алисе можно будет не только при помощи голоса, но и прикосновением по дисплею. Предзаказы начнут принимать с 28 ноября.

По словам представителей Яндекса, поворотный экран впишется в любой интерьер, а новый интерфейс Алисы разработанный для колонки, позволит решать разные задача.

Колонка получила встроенный модель Zigbee для управления умным домом без соединения с Интернетом. Также есть динамики, микрофон и сабвуфер.

Технические характеристики и стоимость Станции Дуо Макс станет известна на старте предзаказа. 

💙 Не забудь подписаться: Телеграм и ВКонтакте

Теги: 
Источник:
Яндекс
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной