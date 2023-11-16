Яндекс представил Станцию Дуо Макс — свою первую умную колонку с экраном

Сегодня на специальном мероприятии YaC 2023 Яндекс продемонстрировал Станцию Дуо Макс. Это первое устройство Яндекса в категории колонок с экраном. Отдавать команды Алисе можно будет не только при помощи голоса, но и прикосновением по дисплею. Предзаказы начнут принимать с 28 ноября.

По словам представителей Яндекса, поворотный экран впишется в любой интерьер, а новый интерфейс Алисы разработанный для колонки, позволит решать разные задача.

Колонка получила встроенный модель Zigbee для управления умным домом без соединения с Интернетом. Также есть динамики, микрофон и сабвуфер.

Технические характеристики и стоимость Станции Дуо Макс станет известна на старте предзаказа.