«Яндекс Пэй» частично восстановил переводы и платежи после сбоя

«Яндекс Пэй» восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей. Функции возвращают постепенно, чтобы не перегружать инфраструктуру. Оплата пластиковыми картами и платёжными стикерами уже работает в полном объёме.

Также постепенно восстанавливаются переводы в «Сейвах», по СБП и банковским реквизитам. Сервис пока может работать нестабильно, а при отдельных операциях возможны ошибки.

В качестве компенсации всем действующим пользователям накопительных счетов в «Сейвах» повысили ставку до 20% годовых на неделю, с 11 по 17 октября включительно, без дополнительных условий.

Если из-за сбоя пользователь не смог внести платёж по кредиту «Яндекса» или «Супер Сплиту», его не будут считать просроченным, а условия погашения не изменятся. Если пеня всё же была начислена, компания обещает её компенсировать после обращения в поддержку.

В «Яндексе» объяснили длительное восстановление необходимостью перестроить инфраструктуру после атак на дата-центры, сохранив репликацию финансовых данных между несколькими площадками.