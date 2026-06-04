Apple может отказаться от расширения линейки Vision Pro
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Apple может отказаться от расширения линейки Vision Pro

Компания может отложить развитие линейки Vision Pro и сосредоточиться на умных очках, которые проще сделать массовым продуктом.
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Редакция The GEEK сегодня в 09:37
Apple может отказаться от расширения линейки Vision Pro

Apple может изменить планы по развитию гарнитур смешанной реальности и сделать ставку на умные очки. Об этом сообщил аналитик Мин-Чи Куо, известный прогнозами по цепочкам поставок Apple.

По его данным, компания отказалась от активного продвижения нескольких устройств семейства Vision, включая второе поколение Vision Pro и более лёгкую модель Vision Air. Вместо расширения линейки гарнитур Apple якобы сосредоточилась на двух проектах умных очков.

Первый проект описывается как очки без дисплея, но с ИИ-функциями. Такой формат ближе к Ray-Ban от Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) : устройство может использовать камеры, микрофоны, динамики и голосового ассистента, но не накладывает полноценную графику поверх реального мира. По оценке Куо, такие очки могут выйти в 2027 году.  

Второй проект выглядит более амбициозно: речь идёт об AR-очках с оптическими волноводами, которые смогут выводить цифровые элементы в поле зрения пользователя. Такой продукт, по данным аналитика, ожидается не раньше 2029 года.

Bloomberg описывает ситуацию осторожнее. Марк Гурман ранее сообщал, что Apple действительно закрыла или отложила часть проектов, связанных с Vision, однако прототип Vision Pro 2 всё ещё может находиться в тестировании. При этом более лёгкая и дешёвая Vision Air, по данным Bloomberg, не появится раньше 2028 или 2029 года.  

Причина возможного разворота понятна. Vision Pro остаётся технологически сильным, но нишевым устройством: высокая цена, крупный корпус и ограниченное число повседневных сценариев мешают сделать гарнитуру массовой. Умные очки, наоборот, могут быть дешевле, легче и ближе к ежедневному использованию.

Для Apple это принципиальный выбор. Компания может продолжать развивать дорогие гарнитуры для узкой аудитории или попытаться создать новый массовый аксессуар уровня Apple Watch и AirPods. Именно поэтому рынок ждёт устройство, которое не нужно надевать «на сеанс», а можно носить в течение дня.

Пока Apple официально не подтверждала ни закрытие проектов Vision, ни сроки выхода умных очков. Но данные Куо и Bloomberg сходятся в главном: направление очков становится для компании всё более важным, а будущее Vision Pro выглядит менее очевидным, чем ещё год назад.

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