Apple отказалась принимать оригинальную гарнитуру Vision Pro по программе Trade-In

Владельцы первой Vision Pro не получат компенсацию при апгрейде: Apple исключила устройство из программы Trade-In.
Валентин Снежин сегодня в 10:42

Apple официально подтвердила, что оригинальная версия Vision Pro не участвует в программе Trade-In и не может быть сдана в зачёт при покупке нового устройства или любого другого продукта компании. Соответствующая информация появилась в сноске к пресс-релизу Apple.

Для пользователей, заплативших минимум 3 499 долларов за первую модель, это решение стало неожиданным: компания не предлагает никакой компенсации при переходе на обновлённую версию гарнитуры.

Новая версия Vision Pro

Apple обновила Vision Pro: теперь с процессором M5 и новым ремешком 

Новая Vision Pro отличается процессором M5, поддержкой частоты 120 Гц и комплектуется более удобным ремешком Dual Knit Band. При этом ремешок совместим и с оригинальной моделью — его можно купить отдельно за 99 долларов.

Первая версия гарнитуры оснащена чипом M2 и экраном с частотой обновления до 100 Гц.

Отсутствие Trade-In фактически означает, что пользователям придётся либо заплатить полную стоимость новой гарнитуры (3 499 долларов), либо продать старую модель где-либо самостоятельно.

Обновлённая Vision Pro поступила в продажу 22 октября и уже доступна для демонстрации в магазинах Apple по всему миру.

Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
