Apple обновила Vision Pro: теперь с процессором M5 и новым ремешком 

Apple не стала менять форму, но полностью обновила суть. В новой Vision Pro теперь чип M5, умнее нейронка и ремешок, который наконец можно носить часами без усталости.
Валентин Снежин сегодня в 16:44

Apple анонсировала новую версию гарнитуры Vision Pro, которая получила чип M5 и переработанный ремешок Dual Knit Band. Внешне устройство осталось прежним, но внутри — это заметный апгрейд по производительности и автономности.

Флагманский M5, выполненный по 3-нм техпроцессу, оснащён 10-ядерным CPU и 10-ядерным GPU с поддержкой трассировки лучей и mesh-шейдеров. По заявлению компании, Vision Pro на M5 работает быстрее и отзывчивее, особенно в задачах пространственных вычислений и графики.

Новый 16-ядерный нейронный движок ускоряет обработку ИИ-задач на 50% для системных функций и до 2 раз — для сторонних приложений. Это должно улучшить распознавание жестов, позиционирование объектов и работу интеллектуальных ассистентов.

Помимо чипа, гарнитура получила новый ремешок Dual Knit Band. Он выполнен из двухслойного материала с рёбрами для вентиляции и амортизации, а также вольфрамовыми вставками, которые действуют как противовес — для лучшего распределения нагрузки при длительном использовании.

Время автономной работы увеличено до 2,5 часов в стандартном режиме и 3 часов при просмотре видео.

Продажи обновлённой Vision Pro стартуют 22 октября по цене от $3500. Ремешок Dual Knit Band можно будет приобрести отдельно за $99, он совместим с первой версией гарнитуры.

Кроме того, Apple представила новый iPad Pro и 14-дюймовый MacBook Pro на чипах M5.

