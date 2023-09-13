Яндекс Карты выпустили инструкцию по улучшению расчета геолокации

Сегодня, 13 сентября, для приложений Яндекс Карты и Навигатор будет выпущен важный апдейт, который призван облегчить жизнь профессиональным водителям и всем, кто часто находится за рулём в центре Москвы.

Для того чтобы воспользоваться этим обновлением, потребуется выполнить несколько шагов:

Войдите в режим разработчика в настройках вашего смартфона и отключите ограничение запросов Wi-Fi

Обновите приложение до последней версии

Включите Bluetooth и Wi-Fi

Важно отметить, что это обновление доступно только для устройств на базе Android 10 и более новых версий, за исключением устройств Huawei и Honor.

Обычно ограничение запросов Wi-Fi активировано у большинства пользователей по умолчанию. Это ограничение приводит к тому, что смартфон сканирует Wi-Fi точки доступа не чаще, чем раз в две минуты. Однако, отключив это ограничение, ваше устройство будет сканировать Wi-Fi сети каждые 2-3 секунды, что значительно улучшит точность определения местоположения.

Яндекс Карты и Навигатор уже имеют возможность определять местоположение с помощью ближайших Wi-Fi точек доступа, что является отличным решением в случае сбоев GPS в центре Москвы. А новое обновление дополнительно повысит точность геолокации во время автомобильной навигации.

Более подробная инструкция для разных моделей, опубликована на сайте Яндекса.