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В Яндекс Картах появилась подписка на отзывы пользователей о разных заведениях

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 11:06

В Яндекс Картах появилась возможность подписываться на отзывы других пользователей, чтобы быть в курсе всех подробностей о ресторанах, парках, спортивных залах и других заведениях.

Отзывы теперь собраны в профиле, где был обновлён дизайн и добавлен раздел «Лента». В этом разделе можно подписаться на новые отзывы, и карты предложат пользователей с похожими интересами.

Теперь можно видеть оценки друзей и знатоков города, их лайки будут отображаться в результатах поиска, а отзывы будут показываться в карточке организации.

Приложение позволяет подписываться на отзывы пользователей с открытым профилем, а если делиться впечатлениями не хочется, то профиль можно сделать непубличным.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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