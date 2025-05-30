«Яндекс Карты» научились прокладывать «умные» маршруты для пешеходов и велосипедистов

«Яндекс Карты» начали использовать новую технологию маршрутизации для пешеходов и велосипедистов. Она строит маршруты с учетом наличия тротуаров, велодорожек, светофоров, рельефа местности и даже популярности отдельных участков.

Технология анализирует реальные маршруты, которыми чаще всего пользуются люди, и старается избегать неудобных тропинок и запутанных дворов. В результате пользователи получают не просто быстрый, а комфортный и понятный путь.

Кроме того, в «Яндекс Картах» теперь по-новому рассчитывается время в пути — с помощью ML-модели. Алгоритм учитывает множество факторов, которые могут повлиять на примерное время прибытия: от поворотов и перепадов высот до времени суток. Например, подъемы в гору теперь оцениваются иначе, чем спуски.