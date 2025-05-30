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«Яндекс Карты» научились прокладывать «умные» маршруты для пешеходов и велосипедистов

Технология поможет лучше планировать прогулки и поездки.

«Яндекс Карты» начали использовать новую технологию маршрутизации для пешеходов и велосипедистов. Она строит маршруты с учетом наличия тротуаров, велодорожек, светофоров, рельефа местности и даже популярности отдельных участков.

Технология анализирует реальные маршруты, которыми чаще всего пользуются люди, и старается избегать неудобных тропинок и запутанных дворов. В результате пользователи получают не просто быстрый, а комфортный и понятный путь.

Кроме того, в «Яндекс Картах» теперь по-новому рассчитывается время в пути — с помощью ML-модели. Алгоритм учитывает множество факторов, которые могут повлиять на примерное время прибытия: от поворотов и перепадов высот до времени суток. Например, подъемы в гору теперь оцениваются иначе, чем спуски.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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