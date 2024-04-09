Яндекс представил Карты с персональными рекомендациями

Первое решение на рынке, которое предлагает новый сценарий поиска мест для отдыха: у каждого пользователя будут свои рекомендации — где вкусно поесть или перекусить, чтобы понравилось. Пока рекомендации только по еде, но в дальнейшем обещают добавить и другие занятия.

Новый режим с персональными рекомендациями появился в мобильных Яндекс Картах под названием «Идеи» и находится на главном экране. Технология определяет, исходя из личных оценок и мест, куда ходил пользователь. «Идеи» помогут исследовать город или спланировать вечер.

Каждое рекомендованное место в Картах имеет фото и подпись, которая была создана нейросетью YandexGPT. Она расскажет, почему пользователю новое предложенное место может понравиться — например, потому что «похоже на любимый ресторан».

Пока новый режим показывает рекомендации для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска, а в ближайшем будущем список городов будет пополняться.