Яндекс Карты получили большое обновление для пешеходов и велосипедистов

Яндекс Карты получили обновление для пешеходов и велосипедистов. Теперь приложение отображает перепады высот для каждого маршрута и автоматически изменяет обзор карты, чтобы пользователи могли лучше видеть свой путь. С помощью нововведения пользователи могут заранее выбирать наиболее подходящий маршрут для прогулок и комфортно следовать по нему.

При построении маршрутов пешком, на велосипеде или самокате, Карты показывают график перепадов высот, количество подъёмов и лестниц, а также количество шагов для пешеходов и наличие велодорожек для велосипедистов.

Кроме того, теперь Карты автоматически изменяют обзор карты по ходу движения, приближая и отдаляя маршрут при необходимости. Это позволяет водителям видеть больше дороги впереди, а при приближении к повороту приложение показывает подсказку и приближает карту, чтобы было легче определить нужный поворот.

Обновлённая карта также включает более яркие подписи номеров домов и подъездов, а также отображение большего количества тропинок, тротуаров и велодорожек. Карты также привязывают курсор маршрута к этим объектам, обеспечивая более точное определение местоположения.

В скором времени планируется добавить возможность исключать маршруты с крутыми подъёмами при выборе.