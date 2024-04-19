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Яндекс Карты добавили более миллиона 3D-деревьев на карту Санкт-Петербурга и Москвы

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Валентин Снежин сегодня в 10:38

В Яндекс Картах появились трёхмерные модели деревьев в парках, скверах и на улицах Санкт-Петербурга и Петергофа. Также модели появились на карте Москвы в пределах МКАД. Реалистичные зелёные зоны позволят пользователям выбрать место для прогулки или оценить район при покупке квартиры.

Яндекс Карты добавили более миллиона 3D-деревьев на карту Санкт-Петербурга и Петергофа
Яндекс Карты добавили более миллиона 3D-деревьев на карту Санкт-Петербурга и Петергофа

С помощью нейросети «озеленение» парков, скверов и улиц стало возможным. Она анализирует спутниковые снимки, определяя характеристики и координаты деревьев. Затем на нужное место ставится трёхмерная модель хвойного или лиственного дерева, подходящая по высоте и размеру кроны.

Яндекс Карты добавили более миллиона 3D-деревьев на карту Санкт-Петербурга и Петергофа

В зелёных зонах с плотным расположением деревьев или вблизи дорог нейросеть прореживает массив, чтобы не перегружать приложение и не мешать навигации.

Яндекс Карты добавили более миллиона 3D-деревьев на карту Санкт-Петербурга и Москвы

Нейросеть добавила на карту 14 тысяч хвойных и около миллиона лиственных деревьев. Их трёхмерные модели теперь есть в 2000 парках и скверах Москвы и Петербурга, а также во дворах и на улицах города. Это ещё один шаг к созданию карты нового поколения, где объекты выглядят реалистично и узнаваемо.

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Источник:
The GEEK, Яндекс
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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