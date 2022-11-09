Яндекс Карты обзавелись нейросетевым поиском организаций

Сервис Яндекс Карты запустил улучшенный поиск организаций на базе машинного обучения и нейронных сетей. Карты способны анализировать всю открытую информацию об организациях и находить более сложные места без применения фильтров. Например, по запросу «ресторан с красивым видом на город», сервис покажет подходящие места, ориентируясь на отзывы и фото данного места, а не на его описание.

Нейросеть способна анализировать не только описание и ключевые слова от бизнеса, но и сайт компании, фотографии, меню, прайс и отзывы пользователей. Например, Карты смогут найти нужное блюдо, — нужно только спросить: «где готовят борщ» или «кафе с десертами».

Более того, новый поиск понимает сложные задачи, когда пользователь ищет места с субъективными характеристиками. К примеру, «лучшие хостелы в Москве на двоих на длительный срок». Если фотографий и отзывов нет, то нейросеть начинает искать всю доступную ей информации в других источниках.