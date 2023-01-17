Яндекс Карты научили исключать маршруты с плохой дорогой

Картографический сервис Яндекс Карты научили предупреждать водителя о маршрутах с плохой дорогой, железнодорожных переездах, «лежачих полицейских» и паромных переправах. Более того, при построении маршрута приложение может исключить плохую дорогу и предложить альтернативный вариант.

Для активации опции нужно зайти в параметры и выбрать «Избегать плохих и грунтовых дорог». Если есть такая возможность, то карты будут вести только по асфальтированным дорогам.

Помимо опций, появились голосовые уведомления. Водитель будет получать различные подсказки, если на пути появится «лежачий полицейский», а скорость машины выше 40 км/ч.