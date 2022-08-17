Яндекс Карты научились строить оптимальные маршруты в несколько мест подряд

Сервис «Яндекс Карты» теперь умеет оптимизировать маршрут, в котором задействовано от 4 до 10 мест — например, когда нужно заехать в два-три магазина, забрать посылку на почте и при этом успеть где-то перекусить.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно построить маршрут до любого нужного места, затем добавить на него остальные места в произвольном порядке и нажать «Оптимизировать». Карты расставят места в порядке, в котором их можно быстрее всего проехать или пройти.

Опция работает на пешеходных и автомобильных маршрутах, а также для общественного транспорта. Автомобильные маршруты также учитывают пробки на дорогах.

Оптимизация доступна в приложении и веб-версии Яндекс Карт.

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