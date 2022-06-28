Xiaomi объявила дату презентации Xiaomi 12S Ultra

Компания Xiaomi объявила дату масштабной презентации, в рамках которой покажет серию флагманов Xiaomi 12S и другие новинки. Заметим, что компания не стала создавать интригу вокруг смартфонов, а сразу продемонстрировала их на постере с кратким описанием каждого.

Так, базовый Xiaomi 12S станет усовершенствованным компактным смартфоном, Xiaomi 12S Pro будет стандартом для флагманов 2022 года, а Xiaomi 12S Ultra – «новой вершиной в мобильной съёмки». Если говорить о дизайне первых двух смартфонов, то особых переделок ждать не стоит. Добавиться только модель в белом цвете.

Куда интересней с флагманским Xiaomi 12S Ultra. Смартфон получил прямоугольную подложку круглого блока с камерой Leica. Также появится расцветка зелёная кожа с позолоченными гранями.

Остальные подробности нам расскажут 4 июля на презентации Xiaomi.

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