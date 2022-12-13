Xiaomi запустила в России продажи умного обогревателя, который нагревается за 3 секунды

Xiaomi запустила в России продажи обогревателя для умного дома. Актуальная новинка называется Xiaomi Smart Tower Heater Lite и обещает нагрев всего за 3 секунды.

Из главных преимуществ производитель выделяет:

Широкий угол вентиляции 70°;

Постоянная саморегулируемая температура, которая сохраняется в диапазоне 22–28 °C;

Четыре различных режима: постоянной температуры, сильного нагрева, тепла и естественный.

Быстрый нагрев за 3 секунды после включения обеспечивает керамический нагревательный элемент с ПТЭ 2000 Вт. Само устройство легкое, поэтому его удобно перемещать из комнаты в комнату. Его вес — 2,2 кг. Также есть защита от опрокидывания — при случайном падении питание будет автоматически отключается.

Управлять умным обогревателем можно через приложение Mi Home/Xiaomi Home.

Стоимость Xiaomi Smart Tower Heater Lite составляет 6490 рублей.