Xiaomi выпустит мощный игровой ноутбук с 24-ядерным процессором Core i9-14900HX

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружены два новых игровых ноутбука от Xiaomi.

Первая модель оснащена мощным 24-ядерным и 32-поточным процессором Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой 5586 МГц. Вторая модель – скромнее и предлагает 14-ядерный 20-поточный процессор Core i5-14500HX, работающий на частоте 4888 МГц.

Intel Core i9-14900HX Intel Core i5-14500HX

Тестируемая модель с Core i9-14900HX имеет 16 ГБ оперативной памяти DDR5, но, скорее всего, будут доступны варианты с большим объемом ОЗУ. Что касается графического ускорителя, то пока информации нет.

Процессоры линейки HX, как правило, используются в игровых ноутбуках, которые требуют большой вычислительной мощности и часто комплектуются дискретными видеокартами.