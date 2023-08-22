Представлен игровой ноутбук Lenovo Legion 9i с 24-ядерным Core i9 и RTX 4090

Lenovo представила мощнейший игровой лэптоп Legion 9i, обладающий уникальной системой охлаждения. Этот компактный ноутбук, толщиной всего 18,9 мм, работает на 24-ядерном процессоре Intel Core i9-13980HX и оснащен дискретной видеокартой GeForce RTX 4090 с 16 ГБ памяти.

В устройстве есть два SSD M.2 2280 по 1 ТБ для хранения данных и разъемы для двух модулей оперативной памяти DDR5. При этом, некоторые модели будут оборудованы 64 ГБ DDR5-5600 ОЗУ. Ноутбук также имеет встроенную 4-секционную батарею с ёмкостью 99,9 Втч.

Его система охлаждения сочетает в себе самое тонкое в мире жидкостное охлаждение и три вентилятора, при этом жидкостный насос активируется только при достижении температуры в 84 градуса Цельсия, что продлевает срок службы помпы.

Экран Legion 9i — это 16,3-дюймовый IPS-дисплей с 2K разрешением и поддержкой VRR до 165 Гц, включая технологию подсветки Mini-LED.

Детали о цене и дате начала продаж пока не раскрываются, однако известно, что производство уже стартовало в августе.