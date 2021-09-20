Производительный мини-ПК Intel NUC Beast Canyon заметили в продаже

Еще летом состоялся анонс высокопроизводительного миниатюрного ПК Intel NUC Beast Canyon, основанного на чипсете Intel. Этот компьютер должен обеспечить пользователям небывалые возможности в играх, а также в записи и передачи данных.

Тогда было обещано, что первые экземпляры окажутся в продаже в том же квартале. А до конца года к ним добавятся еще и другие модификации. Стартовая цена такой машины с процессором Intel Core i7 достигает 1 150 долларов, а на Intel Core i9 – 1 350 долларов.

На днях на Amazon в продаже был замечен самый производительный вариант такого ПК – Beast Canyon, основанный на процессоре Intel Core i9-11900KB (Tiger Lake). Такой вариант без ОЗУ, жесткого диска и операционной системы стоит 1 770 долларов. А вот полностью укомплектованный вариант обойдется пользователю от 1 840 долларов (16 ГБ ОЗУ+250 ГБ SSD). А если взять комплектацию с 32 ГБ ОЗУ и 2 SSD по 2 ТБ, то такой вариант обойдется в 2 990 долларов.