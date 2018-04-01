Xiaomi выпустила “женскую” клавиатуру
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Новости

Xiaomi выпустила “женскую” клавиатуру

Компания Xiaomi на краудфандинговой площадке Youpin выпустила необычную клавиатуру. Новинка предназначена для женщин и носит название Lofree Lipstick Bluetooth Mechanical Keyboard.

  • Lofree Lipstick Bluetooth Mechanical Keyboard 5
  • Lofree Lipstick Bluetooth Mechanical Keyboard 4

Клавиши клавиатуры похожи на тюбики помад разных оттенков. Габариты устройства составляют 306 х 114,5 х 30,6 мм, вес — 810 г. Lofree Lipstick Bluetooth Mechanical Keyboard может работать в проводном и беспроводном режимах. Для этого клавиатура оснащена аккумулятором на 4000 мАч.

  • Lofree Lipstick Bluetooth Mechanical Keyboard
  • Lofree Lipstick Bluetooth Mechanical Keyboard 1
  • Lofree Lipstick Bluetooth Mechanical Keyboard 2
  • Lofree Lipstick Bluetooth Mechanical Keyboard 3

Стоимость новинки составит $95. Интересно, как на такое устройство отреагируют феминистки?

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