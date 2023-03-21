Xiaomi выпустила телевизоры Mi TV S65 и S75 стоимостью от $435

Xiaomi вчера изменила деление на серии своих телевизоров. Теперь линейки три: топовые Master series, средний сегмент S series и бюджетные A series. Вместе с обновлением производитель представил новые устройства Xiaomi Mi TV S65 и S75. Различаются они только диагональю панели.

Новинки получили 4K дисплеи с частотой обновления картинки 144 Гц. Есть поддержка EMC и HDR, 94% охват цветового пространства DCI-P3.

Процессором служит Arm Cortex-A73, оперативная память на 3 Гб, флеш-память — 32 Гб. Телевизоры имеют по два 12,5-ваттных динамика. Также есть Dolby Vision и Dolby Atmos.

Xiaomi Mi TV S65 и S75 совместимы со всеми консолями. В комплекте есть пульт с встроенным голосовым помощником и чипом Wi-Fi.

Стоимость Xiaomi Mi TV S65 составляет $435 долларов, версия побольше Mi TV S75 обойдется пользователям в $580 долларов. На данный момент телевизоры продаются только на китайской интернет-площадке JD.