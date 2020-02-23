Xiaomi выпустила телевизор Redmi Smart TV X с поддержкой 4K

Как и было объявлено ранее, 26 мая представители Xiaomi официально представили новую линейку умных телевизоров Redmi Smart TV X. Устройства поддерживают разрешение 4К, а также будут доступны покупателям с диагоналями 50, 55 и 65 дюймов. Итак, экран получил разрешение 3840×2160 пикселей, имеется 85-процентный охват цветового пространства NTSC. А вот частота обновления составляет 60 Гц.

Основа новых умных телевизоров – металлическая рамка, а сам дисплей занимает большую часть передней панели, как уверяет производитель, более 97%. В состав телевизоров линейки Redmi Smart TV X входит качественная аудиосистема с четырьмя мощными динамиками и одним сабвуфером. Кстати, упоминается и поддержка систем Dolby Audio и DTS-HD. Не менее интересным решением является внедрение технологии MEMC, которая компенсирует размытие при демонстрации динамичных сцен и повышает плавность изображения.

Отметим наличие 2 ГБ ОЗУ+32 ГБ ПЗУ и массива микрофонов, которые могут распознавать голосовые команды на расстоянии не больше 10 м. Также выделим наличие таких модулей, как Bluetooth 4.2 BLE и Wi-Fi 802.11ас, трех разъемов HDMI, двух портов USB и интерфейса S/PDIF. Что касается ценника, то модель Redmi Smart TV X65 обойдется покупателю в 460 долларов, Redmi Smart TV X55 в 320 долларов, а самой дешевой станет Redmi Smart TV X50. Ее приобрести можно всего за 280 долларов.