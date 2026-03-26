Среднебюджетный Samsung Galaxy A57 вышел в России

В российских магазинах электроники стартовали продажи нового среднебюджетного смартфона Samsung Galaxy A57 5G. Он был представлен 25 марта вместе с младшим Galaxy A37.

Новинка получила 6,7-дюймовый Super AMOLED+ дисплей с частотой обновления 120 Гц, корпус толщиной 6,9 мм, процессор Exynos 1680, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт, а также водозащиту IP68.

В России Samsung Galaxy A57 5G (8/256 ГБ) доступен по цене 49 999 рублей. Скорее всего, в будущем на российском рынке дебютирует и Galaxy A37.