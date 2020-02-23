Теперь в CS 1.6 можно сыграть бесплатно и в браузере

Энтузиасты запустили сайт CS-Online.club, который позволяет играть в культовый FPS Counter-Strike 1.6 непосредственно в браузере. Как отмечается, теперь желающим поиграть не надо устанавливать Steam и покупать игру там или же искать пиратские и потому небезопасные ресурсы.

На сайте можно выбрать серверы по стране (на выбор доступна семь регионов — США, Канада, Индия, Бразилия, Германия и Россия), а также использовать систему фильтрации, чтобы подобрать вариант по нужным параметрам. Также доступны все основные карты, в том числе легендарные de_dust, de_dust2, cs_assault и cs_italy.

Отметим, что при первом запуске придётся дождаться загрузки всех нужных данных, однако затем игра будет стартовать быстрее. Помимо этого, есть возможность арендовать частные серверы для развлечений в компании друзей, однако эта услуга, похоже, будет платной.

Также отметим, что на сервисе доступны различные мероприятия и подарки.

В плане же игрового процесса никаких особых различий нет. Браузерная версия Counter-Strike 1.6 ничем не отличается от оригинала. А ещё есть классический и альтернативный варианты пользовательского интерфейса.