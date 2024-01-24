Опубликованы первые рендеры Google Pixel 9 – он похож на iPhone 15

Вслед за рендерами флагманского Google Pixel 9 Pro, инсайдер OnLeaks совместно с порталом 91mobiles представили изображения базового Pixel 9.

Как и старшая модель, Pixel получит тонкие рамки и плоские грани. В целом дизайн повторяет Pixel 9 Pro и очень похож на iPhone 15.

Блок камер был слегка переработан, но его фирменная форма остается. Google Pixel 9 станет первым базовым устройством, которое получит сразу три датчика. По данным инсайдера, одним из сенсоров будет телеобъектив, два остальных пока неизвестны.

Google Pixel 9 получит 6,1-дюймовый плоский дисплей с круглым вырезом для селфи-камеры. OnLeaks добавил, что габариты Pixel 9 составят 152,8×71,9×8,5. Pro-версия заметно больше – 162,7×76,6×8,5 мм.

Ожидается, что более подробная информация о Pixel 9 будет раскрыта в ближайшие месяцы.